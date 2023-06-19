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В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Денису Глушакову

В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Денису Глушакову
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал последние слухи, связывающие подмосковный клуб с экс-полузащитником «Спартака» и «Пари НН» Денисом Глушаковым.

«Глушаков может перейти в «Химки»? Мы пока не рассматриваем никакие варианты. Мы, как и вы, только сегодня узнали, что игрок покидает «Пари НН». Талалаев должен поговорить с Глушаковым о возможном переходе? Как только это случится, то мы об этом узнаем», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Глушаков может продолжить карьеру в одном из клубов Первой лиги — «Химках» или «Родине». В прошлом сезоне полузащитник провёл 21 матча в рамках Российской Премьер-Лиги за «Пари НН» и «Химки», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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