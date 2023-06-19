«Урал» объявил о поиске переводчика с португальского. В клубе нет португалоязычных игроков
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Екатеринбургский «Урал» на известном сайте по подбору персонала объявил вакансию переводчика с португальского языка. В составе команды из Екатеринбурга нет футболистов из португалоязычных стран.
В составе «Урала» сейчас восемь легионеров: нападающие Лазар Ранджелович (Сербия), Рай Влут (Нидерланды) и Эрик Бикфалви (Румыния), полузащитники Лука Цулукидзе (Грузия), Даниэль Мишкич (Хорватия) и Ибраима Сиссе (Гвинея) и защитники Иллой-Айет Эмерсон (Конго) и Денис Кулаков (Украина). Игроков из Португалии или Бразилии у екатеринбуржцев нет.
В обязанности переводчика входят помощь в общении иностранных футболистов с руководством клуба и журналистами и перевод текстовой документации с португальского языка на русский и наоборот.
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