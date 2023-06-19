Лазарев: перед матчем с Саудовской Аравией Газинский трясся, дрожал и чуть ли не плакал

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев высказался о главном тренере калининградского клуба Сергее Игнашевиче. Он выделил хладнокровие Игнашевича и рассказал забавную историю о волнении Юрия Газинского перед первым матчем на ЧМ-2018 за сборную России.
«Делится ли Игнашевич историями из своего прошлого? Все и так знают, насколько он был великим футболистом. Я слышал одну историю, которая сильнее всего отражает его как игрока.
Когда сборная России ехала на свой первый матч чемпионата мира 2018 с Саудовской Аравией, Юрий Газинский трясся, дрожал и чуть ли не плакал от волнения. Ему говорят: «Посмотри на Игнашевича». Игнашевич в это время смотрел в окно и читал книгу за пару часов до первого матча домашнего чемпионата мира! Вот таким Сергей Николаевич был хладнокровным футболистом», — приводит слова Лазарева Metaratings.
- 19 июня 2023
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