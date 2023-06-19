Шомуродов — о своём будущем в «Роме»: всё решится после отпуска

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил своё выступление в прошлом сезоне и порассуждал о перспективах.

«В «Специи» я получил не так много игровой практики. Жалко, что получилось не так, как мы хотели, и клуб вылетел в Серию В. Сейчас (арендный. — Прим. «Чемпионата») контракт с клубом у меня закончился. Не знаю, когда точно всё решится, но определённо это будет уже после отпуска», – цитирует Шомуродова Metaratings.ru.

Узбекский форвард начинал сезон-2022/2023 в «Роме», а зимой отправился в аренду в «Специю», с которой вылетел из Серии А.

Шомуродов забил один гол и отдал одну результативную передачу в 21 матче Серии А. Также Эльдор участвовал в стыковом матче за право участия в следующем сезоне в Серии А, в котором «Специя» уступила «Вероне» (1:3).