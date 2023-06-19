Вагнер Лав забил победный гол в матче второй лиги Бразилии. Он — лучший бомбардир турнира
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продолжает демонстрировать высокий уровень в Бразилии. Накануне 39-летний форвард забил победный гол за «Спорт Ресифи» в матче с «Вила-Новой» в бразильской Серии В (втором дивизионе Бразилии). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Лава.
Отметим, что этот гол стал для Вагнера восьмым в нынешнем розыгрыше бразильской Серии В. Экс-нападающий ЦСКА в данный момент лидирует в бомбардирской гонке соревнования.
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 39-летний нападающий перешёл в 2022 году. В 52 матчах за бразильский коллектив нападающий забил 27 голов и отдал девять результативных передач. С его помощью клуб выиграл чемпионат штата Пернамбукано в 2023 году.
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