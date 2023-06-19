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Гвардиола — о Мбаппе: «Ман Сити» не подпишет его. Все знают, куда он хочет перейти

Гвардиола — о Мбаппе: «Ман Сити» не подпишет его. Все знают, куда он хочет перейти
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожане» не будут приобретать нападающего Килиана Мбаппе у «ПСЖ».

«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдёт в «Манчестер Сити» — все вы знаете, куда он хочет отправиться», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ». Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, однако футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.

На протяжении долгого времени одним из основных претендентов на Мбаппе назывался мадридский «Реал». В сезоне-2022/2023 Килиан отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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