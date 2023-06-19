Агент Конате: «Ахмат» пока не выходил с предложением нового контракта

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента. По его словам, грозненский клуб ещё не выходил на Конате с предложением продлить контракт, хотя представители «Ахмата» ранее заявляли о намерении сохранить футболиста.

«Сейчас все в отпусках, пока никто никого не дёргает. Посмотрим, как всё будет в будущем. «Ахмат» пока не выходил с предложением нового контракта. У нас хорошие отношения с клубом, думаю, скоро начнём общаться. Всё в процессе, в общем», — приводит слова Дмитрия Селюка «РБ Спорт».

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Мохамед Конате принял участие в 24 матчах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. К «Ахмату» нападающий сборной Буркина-Фасо присоединился в 2021 году, перейдя из «Химок». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в € 1,5 млн.