Болельщики «Торино» решили, что покинувший клуб Прат лучше Миранчука

Итальянский интернет-портал Toro News, специализирующийся на освещении новостей, связанных с «Торино», опубликовал результаты голосования болельщиков туринцев, в которых у них поинтересовались, какой игрок лучше: полузащитник Алексей Миранчук, выступавший за их команду в прошедшем сезоне на правах аренды, или Деннис Прат, который играл в Турине сезоном ранее.
Подавляющее большинство голосов получил бельгийский полузащитник, который сейчас защищает цвета английского «Лестера». За Прата проголосовали 1248 человек, что составляет 70,59% от общего числа голосовавших. Миранчук же получил 520 голосов (29,41%).
Прат забил два гола и сделал две результативные передачи в 24 матчах за «Торино» в сезоне-2021/2022.
Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми пасами в 31 матче в сезоне-2022/2023.
- 19 июня 2023
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