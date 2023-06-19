Червиченко: «Спартаку» не надо защищать Промеса. При чём тут клуб и его поножовщина?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе, которого суд Амстердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы.
«Спартаку» не надо ни разрывать контракт с Промесом, ни защищать его. Защищать он должен себя сам. При чём здесь «Спартак» и его поножовщина? Его наркотические проекты тоже к «Спартаку» не имеют никакого отношения. Вряд ли он взял «Спартак» в долю, когда инвестировал деньги в наркоту.
«Спартаку» надо его использовать по максимуму как игрока. Как было в том анекдоте — по максимуму выжимают кота и говорят: «Васенька, ещё капельку». Так и здесь. Нет угрозы, что его здесь схватят и увезут в Нидерланды — «Спартак» международные матчи не играет. Во время сборов посидит в России».
Имиджевый удар по «Спартаку»? Если я не ошибаюсь, он чудил, будучи не игроком «Спартака». Если не ошибаюсь, то во времена «Аякса». Наоборот, Россия — родина правопорядка и перевоспитания. Он приехал сюда и сразу стал образцовым членом общества. Так что нам, как говорит молодёжь, — Like!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 19 июня 2023
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