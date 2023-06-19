«Дело не только в деньгах». Роман Широков раскритиковал селекцию ЦСКА

Бывший футболист сборной России Роман Широков подверг критике селекционную службу московского ЦСКА. По его мнению, ряд легионеров в армейской команде ничем не лучше российских футболистов.
«Не считаю, что дело только в деньгах. В ЦСКА, который занял второе место, неплохой бюджет, и соперничество — вопрос менеджмента. Когда у вас отвечает за селекцию человек, который покупает футболиста за 14 млн и задаётся вопросом, сможет ли он адаптироваться, то вопросы есть.
Кого из иностранцев мы можем назвать топовыми? Разве Медина лучше Облякова? Зделар и Мендес настолько сильно превосходят Мухина с Кучаевым? Я не вижу. Карраскаль поиграл, но в итоге «закис». Роша играет постоянно, но не вижу, что он сильнее Дивеева», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 19 июня 2023
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