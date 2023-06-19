Шомуродов: слежу за «Ростовом». В новом сезоне им по силам попасть в тройку
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Форвард «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов рассказал, что продолжает следить за «Ростовом», за который выступал более трёх лет.
«Я слежу за «Ростовом», но с Валерием Георгиевичем (Карпиным. — Прим. «Чемпионата») давно не общался. Конечно, если надо, у меня всегда есть номер. Могу набрать. По силам ли попасть жёлто-синим в тройку в следующем сезоне? Думаю, да», – цитирует Шомуродова Metaratings.ru.
«Ростов» закончил сезон-2022/2023 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. Шомуродов во второй половине минувшей кампании выступал за «Специю», которая вылетела в Серию B.
Форвард забил один гол и сделал два результативных паса в 21 игре внутреннего первенства. Права на футболиста принадлежат «Роме».
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