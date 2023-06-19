Канчельскис: проходимцы и жулики пинают наш футбол, хотя нам и так тяжело

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о проблемах в российском футболе.
«Я говорю то, что вижу. Я как будто говорю, что на улице нет дождя, когда его действительно нет, а мне отвечают, что дождь есть. Проходимцы и жулики пинают наш футбол, хотя нам и так тяжело. Давайте определимся, чего мы хотим от этой жизни, и признаем свои ошибки.
Только великие люди признают свои ошибки. Передо мной так однажды извинился Фергюсон. А наши люди в футболе не извиняются ни перед кем. А почему? Потому что они трусы. Знаете, трусишки такие. Есть у нас такие тренеры, которые только проигрывают, а на следующий день приходят на «Дом 2», так я называю «Матч ТВ», и рассказывают, как надо играть в футбол.
Ты вчера всё проиграл, а ты приходишь на «Дом 2» и начинаешь там рассказывать о каких-то тонкостях. Нет в людях ни честности, ни совести!» — цитирует Канчельскиса издание «Евро-Футбол.Ру».
- 19 июня 2023
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