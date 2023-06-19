Виталий Дьяков: Промес вряд ли хочет сидеть в тюрьме, поэтому будет играть в России

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о решении суда приговорить вингера красно-белых Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы.
«Тема с приговором Промеса очень сложная. Мне кажется, «Спартак» будет помогать игроку, но так, чтобы не навредить своей репутации. Сейчас сложная ситуация в мире, как и отношение к российским командам, поэтому «Спартак» оставит Квинси у себя. Да и Промес вряд ли хочет сидеть в тюрьме, поэтому будет играть в России. У Влута была похожая ситуация, но президент «Урала» Иванов сразу обозначил позицию — ни у кого не возникло вопросов. Руководство «Спартака» тоже должно сразу объяснить, чтобы всем было понятно.
Неприятный момент для Промеса, который нельзя сразу выбросить из головы. Нидерланды — его родина. Ему хочется туда поехать, увидеть родных и друзей. В новом сезоне будет понятно, надломила ли Промеса эта история или он по-прежнему топовый футболист», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.
- 19 июня 2023
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