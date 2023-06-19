Экс главный тренер «Локомотива» Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить сборную Таджикистана, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, немецкий специалист Петар Шегрт с большой долей вероятности покинет пост из-за неудачного выступления таджикистанцев на Кубке наций CAFA 2023. Экс-наставник железнодорожников Черевченко близок к назначению главным тренером таджикской сборной.
В январе 2023 года Черевченко возглавил таджикистанский клуб «Истиклол». Скорее всего, он будет совмещать работу в клубе и в сборной.
По ходу тренерской карьеры, помимо «Локомотива», Черевченко работал также в «Химках», тульском «Арсенале» и «Балтике». В сезоне-2014/2015 он вместе с железнодорожниками стал обладателем Кубка России. 48-летний Черевченко является гражданином Таджикистана.
- 19 июня 2023
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