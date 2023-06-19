«Борнмут» нашёл замену Гари О'Нилу в лице бывшего тренера «Райо Вальекано» Андони Ираолы

Испанский специалист Андони Ираола подписал двухлетний контракт с «Борнмутом». Ранее Ираола на протяжении трёх лет руководил «Райо Вальекано», соглашение с которым действовало до конца прошлого сезона.
«Мы рады приветствовать Андони в клубе. Поскольку его контракт в Испании подошёл к концу этим летом, мы хотели действовать быстро. Он пользовался большим спросом у других клубов по всему континенту, и его стиль игры стал важным фактором при принятии решения. Его достижения в Испании, безусловно, были очень впечатляющими, и мы уверены, что он именно тот человек, кто напишет нашу следующую главу.
Мы определили ряд целей на трансферном рынке, которые, наряду с нашим январским пополнением, сделают команду сильнее. Это позволит Андони закрепить клуб в статусе постоянного участника Премьер-лиги и продолжать прогрессировать», — цитирует владельца и председателя правления «Борнмута» Билла Фоули клубная пресс-служба.
- 19 июня 2023
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