«Борнмут» нашёл замену Гари О'Нилу в лице бывшего тренера «Райо Вальекано» Андони Ираолы

Испанский специалист Андони Ираола подписал двухлетний контракт с «Борнмутом». Ранее Ираола на протяжении трёх лет руководил «Райо Вальекано», соглашение с которым действовало до конца прошлого сезона.

«Мы рады приветствовать Андони в клубе. Поскольку его контракт в Испании подошёл к концу этим летом, мы хотели действовать быстро. Он пользовался большим спросом у других клубов по всему континенту, и его стиль игры стал важным фактором при принятии решения. Его достижения в Испании, безусловно, были очень впечатляющими, и мы уверены, что он именно тот человек, кто напишет нашу следующую главу.

Мы определили ряд целей на трансферном рынке, которые, наряду с нашим январским пополнением, сделают команду сильнее. Это позволит Андони закрепить клуб в статусе постоянного участника Премьер-лиги и продолжать прогрессировать», — цитирует владельца и председателя правления «Борнмута» Билла Фоули клубная пресс-служба.