Защитник «Факела» Божин назвал самых неудобных нападающих в РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин назвал самых неудобных нападающих в Российской Премьер-Лиге.

«В первом круге тяжело пришлось с Каштановым. «Урал» тоже играл в такой силовой футбол, как «Факел» в конце сезона. Так же выносили, отдали нам мяч и прессинговали — играли конкретно на результат. А мы всё ещё хотели показывать красивый футбол. Каштанов за все мячи цеплялся, с ним было очень тяжело бороться. Трудно было с «Зенитом» — я просто без сил уходил. Плюс наше поле тоже добавляет усталости. С тем же Промесом всегда непросто один в один. По статистике, наверное, Дзюба лучший. Но против нас он не играл», — передаёт слова Божина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

В сезоне-2022/2023 на счету Божина 27 матчей за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.