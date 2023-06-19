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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы
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Подруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико Альба Силва сообщила хорошие новости о состоянии футболиста – Рико вышел из комы.

«Ну, мы всё ещё здесь, делаем небольшие шаги вперёд. Сначала он начал различать свет… Мало-помалу, но я с самого начала знала, что он выберется… Но это сложный процесс, нужно много терпения», — цитирует Альбу RMC со ссылкой на TeleCinco.

На выходных медики решили отменить успокоительное для 29-летнего вратаря, и это наконец окупилось. Выйдя из искусственной комы, в которую он попал после несчастного случая 28 мая, игрок «ПСЖ» смог открыть глаза и узнал своих родственников, находившихся в палате.

Рассказав о состоянии Рико, Альба Силва также поблагодарила врачей и персонал больницы.

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