Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы
Поделиться
Подруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико Альба Силва сообщила хорошие новости о состоянии футболиста – Рико вышел из комы.
«Ну, мы всё ещё здесь, делаем небольшие шаги вперёд. Сначала он начал различать свет… Мало-помалу, но я с самого начала знала, что он выберется… Но это сложный процесс, нужно много терпения», — цитирует Альбу RMC со ссылкой на TeleCinco.
На выходных медики решили отменить успокоительное для 29-летнего вратаря, и это наконец окупилось. Выйдя из искусственной комы, в которую он попал после несчастного случая 28 мая, игрок «ПСЖ» смог открыть глаза и узнал своих родственников, находившихся в палате.
Рассказав о состоянии Рико, Альба Силва также поблагодарила врачей и персонал больницы.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июня 2023
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:10
-
16:08
-
16:01
-
15:59
-
15:49
-
15:42
-
15:42
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:20
-
15:08
Партнерский контент