Ольга Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Человек совершил преступление

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о решении суда приговорить вингера «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы.

«Спартаку» нужно расставаться с Промесом!

Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо. Квинси осуждён судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство.

Готов ли «Спартак» расстаться с ним или нет? У нас как-то всё возможно: можно быть недостойным человеком, но хорошим футболистом и продолжать играть. Но такое нигде не практикуется. Нужно быть хорошим человеком и футболистом. Это залог, что ты всегда будешь в хорошей команде», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.