Сергей Пиняев решил сменить игровой номер в «Локомотиве» на девятый

Полузащитник Сергей Пиняев будет выступать под девятым номером в «Локомотиве» со следующего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее девятый номер принадлежал Ивану Игнатьеву, тогда как за Пиняевым был закреплён 19-й.

Напомним, накануне, 18 июня, нападающий железнодорожников Иван Игнатьев стал игроком «Сочи». Форвард выступал за «Локомотив» в сезоне-2022/2023. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего года он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.

Игнатьев перешёл в сочинский клуб на правах свободного агента. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,2 млн.