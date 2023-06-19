Российская бригада обслужит финальный матч между Узбекистаном и Ираном

Российская бригада арбитров во главе с российским судьёй Кириллом Левниковым обслужит финальный матч Кубка наций CAFA 2023. В решающей игре встретятся сборные Узбекистана и Ирана. Встреча состоится во вторник, 20 июня. Начало матча – в 18:30 мск.

Обе команды ранее выиграли свои группы, набрав максимум очков. Узбеки обыграли Оман, Таджикистан и Туркменистан. Иранцы, в свою очередь, были сильнее Кыргызстана и Афганистана.

Напомним, сборная России была приглашена для участия в соревновании. Команда должна была сыграть в группе B с Ираном, Кыргызстаном и Афганистаном. Однако представители российской сборной чуть позже отказались от выступления на данном турнире.

Ранее сообщалось, что сборную Таджикистана может возглавить Игорь Черевченко.