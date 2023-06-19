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Билялетдинов — о судимости Промеса: пускай Квинси остаётся в России и наслаждается жизнью

Билялетдинов — о судимости Промеса: пускай Квинси остаётся в России и наслаждается жизнью
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Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что голландский суд приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении футболиста на двоюродного брата.

«Честно, я совсем не удивлён происходящему. История тянется уже третий год. Всё к этому и шло. Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство. Квинси вернулся в Россию и сжёг все мосты. Пускай Квинси остаётся у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В розыгрыше РПЛ сезона-2022/2023 Квинси Промес забил 20 голов в 27 матчах.

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