Билялетдинов — о судимости Промеса: пускай Квинси остаётся в России и наслаждается жизнью

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что голландский суд приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении футболиста на двоюродного брата.
«Честно, я совсем не удивлён происходящему. История тянется уже третий год. Всё к этому и шло. Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство. Квинси вернулся в Россию и сжёг все мосты. Пускай Квинси остаётся у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В розыгрыше РПЛ сезона-2022/2023 Квинси Промес забил 20 голов в 27 матчах.
- 19 июня 2023
-
19:23
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:29
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:33