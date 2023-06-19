Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер может продлить контракт с «горожанами», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, представители клуба и агенты футболиста ведут переговоры о продолжении сотрудничества. Источники в английском клубе считают, что продление соглашения с защитником всё ещё возможно, несмотря на интерес со стороны «Баварии».

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Уолкеру со стороны мюнхенского клуба.