Гвардиола — о Хави: великий тренер, который выиграл Ла Лигу, самый важный трофей

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сегодня утром пообщался с прессой и высказал своё мнение о нынешнем тренере «Барселоны» Хави. По мнению Гвардиолы, Хави прекрасно справляется со своими обязанностями.

«У «Барселоны» сейчас есть великий тренер, который знает этот клуб как родной дом, знает, как работает механизм этой команды, который выиграл Ла Лигу, самый важный трофей.

Я надеюсь, что он останется в «Барсе» на много, много лет. И когда Хави решит, что его время прошло, придёт кто-то другой. Это этапы», — цитирует Гвардиолу COPE.

Также тренер «горожан» подчеркнул, что его время в качестве тренера «Барсы» закончилось навсегда и о его возвращении в клуб речи не идёт.

Высказываясь о возможном переходе Гюндогана в стан сине-гранатовых, Гвардиола сказал, что «Сити» постарается сохранить хавбека, но признал, что в случае перехода это будет «великое подписание».