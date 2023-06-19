Божин: в России есть футболисты, а подписывают непонятных иностранцев

Защитник «Факела» и экс-игрок «Крыльев Советов» Сергей Божин выразил мнение, что российских футболистов недооценивают на родине.
«Например, Акбашев сейчас перешёл в «Ростов». Человеку 31 год, а его заметили только сейчас. Хотя он показывает себя давно, в прошлом сезоне забивал решающие голы за «Факел», имел приличную статистику. Обратили бы на него внимание раньше — возможно, раскрылся бы ещё ярче. Ильнур Альшин тоже всю жизнь играл в Первой лиге, хотя большего профессионала я просто не знаю. Как человек к себе относится. Постоянно на связи с нутрициологом, питание корректирует, ходит в тренажёрный зал.
И при всём этом Ильнур только в 29 лет попал в Премьер-Лигу. Вопрос: почему? Неужели о нём никто не знал? Футболисты в России есть, и вроде бы на виду — только подписывайте. А подписывают непонятных иностранцев. Я не знаю, куда смотрят. Может быть, свои движения есть у людей. Свой интерес. Может быть, на таком игроке много не заработаешь просто», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 19 июня 2023
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