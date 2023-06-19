«Ещё и паспорт РФ дадут». Александр Мостовой высказался о судебном приговоре Промесу

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что голландский суд приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении футболиста на двоюродного брата.

«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, «Спартак» будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Ещё и паспорт РФ дадут.

Это сильнейший имиджевый удар по «Спартаку». Если ещё захотят, то власти Нидерландов могут шумиху поднять. К сожалению для «Спартака», очень резонансная ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.