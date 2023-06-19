Журналистка Де Грааф объяснила, почему Промес должен опасаться приговора о наркоторговле

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу, приговорённому к полутора годам лишения свободы за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах, не стоит опасаться этого приговора, поскольку Нидерланды пока не будут подавать запрос об экстрадиции в Россию. Однако дело может принять другой оборот, если футболиста признают виновным в контрабанде наркотиков, сообщает российский корреспондент NOS Ирис де Грааф.
Промеса могут арестовать, как только он ступит на нидерландскую землю, именно поэтому футболист не думает уезжать из России и задумался о получении российского гражданства, чтобы полностью избежать наказания.
«Он уже некоторое время пытается получить российский паспорт. Если Промес получит его, всякая опасность миновала, потому что Россия не выдаёт своих граждан», – рассуждает журналистка.
Тем не менее эту процедуру усложнит признание Промеса виновным в организации наркотрафика, отчасти из-за сопротивления российских политиков. Например, недавно депутат российского парламента заявил, что российское гражданство не предназначено для людей с судимостью.
По мнению де Грааф, в «Спартаке» сквозь пальцы смотрят на обвинение Промеса в поножовщине, тем более что адвокат футболиста подал апелляцию. Если же вынесут обвинительный приговор по контрабанде кокаина, у Квинси могут возникнуть проблемы и с продлением контракта, и с получением российского паспорта.
- 19 июня 2023
-
19:23
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:29
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:33