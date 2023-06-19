Журналистка Де Грааф объяснила, почему Промес должен опасаться приговора о наркоторговле

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу, приговорённому к полутора годам лишения свободы за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах, не стоит опасаться этого приговора, поскольку Нидерланды пока не будут подавать запрос об экстрадиции в Россию. Однако дело может принять другой оборот, если футболиста признают виновным в контрабанде наркотиков, сообщает российский корреспондент NOS Ирис де Грааф.

Промеса могут арестовать, как только он ступит на нидерландскую землю, именно поэтому футболист не думает уезжать из России и задумался о получении российского гражданства, чтобы полностью избежать наказания.

«Он уже некоторое время пытается получить российский паспорт. Если Промес получит его, всякая опасность миновала, потому что Россия не выдаёт своих граждан», – рассуждает журналистка.

Тем не менее эту процедуру усложнит признание Промеса виновным в организации наркотрафика, отчасти из-за сопротивления российских политиков. Например, недавно депутат российского парламента заявил, что российское гражданство не предназначено для людей с судимостью.

По мнению де Грааф, в «Спартаке» сквозь пальцы смотрят на обвинение Промеса в поножовщине, тем более что адвокат футболиста подал апелляцию. Если же вынесут обвинительный приговор по контрабанде кокаина, у Квинси могут возникнуть проблемы и с продлением контракта, и с получением российского паспорта.