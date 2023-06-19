«Бавария» определилась с альтернативами Влаховичу на позицию форварда

«Бавария» определилась с альтернативными вариантами нападающему «Ювентуса» Душана Влаховича для усиления позиции форварда, сообщает Sport1.

По информации источника, руководство мюнхенцев не исключает возможность сделать ставку на молодого нападающего команды Матиса Теля. Несмотря на это, боссы «Баварии» всё равно рассматривают возможные варианты усиления проблемной позиции.

Сообщается, что на карандаше у мюнхенского клуба находятся такие нападающие, как Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Расмус Хёйлунн («Аталанта») и Никлас Фюллькруг («Вердер»). «Бавария» может подписать дорогостоящего игрока ближе к концу трансферного окна в случае снижения цены на кого-либо из футболистов.

Ранее сообщалось о предметном интересе мюнхенцев к Влаховичу.