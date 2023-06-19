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Защитник «Факела» Божин рассказал о приглашении ЦСКА

Защитник «Факела» Божин рассказал о приглашении ЦСКА
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Защитник «Факела» и экс-игрок «Крыльев Советов» Сергей Божин рассказал о вариантах перехода в топ-клубы РПЛ.

«Когда играл в «Торпедо», вели переговоры с ЦСКА, но далеко они не зашли. Не знаю, с чем это связано. Агент говорил, что интерес был. Но если интерес сильный, обычно доходит до контракта. На тот момент не особо расстроился. В планах было выйти с «Торпедо» в РПЛ. Мы шли на втором или первом месте. Мне очень нравилось работать под руководством Игнашевича. Всё устраивало. А потом, я понимал, что в ЦСКА конкуренция ещё выше, и не факт, что я бы там играл. А «Торпедо» предлагало новый контракт. Но потом началась пандемия, мы не попали в РПЛ, и на этом история закончилась», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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