«Факел» продлил контракт с Марковым

«Факел» продлил контракт с нападающим своей команды Евгением Марковым. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

По информации авторитетного портала Transfermrkt, новое соглашение футболиста с «Факелом» будет рассчитано до конца июня 2025 года. За свою карьеру 28-летний форвард поиграл за такие клубы, как «Тосно», «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и тульский «Арсенал». Игрок является воспитанником «Зенита».

Марков перебрался в стан воронежского клуба в январе этого года. В сезоне-2022/2023 на счету нападающего 11 матчей за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,5 млн.