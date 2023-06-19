«Факел» продлил контракт с Марковым
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«Факел» продлил контракт с нападающим своей команды Евгением Марковым. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.
По информации авторитетного портала Transfermrkt, новое соглашение футболиста с «Факелом» будет рассчитано до конца июня 2025 года. За свою карьеру 28-летний форвард поиграл за такие клубы, как «Тосно», «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и тульский «Арсенал». Игрок является воспитанником «Зенита».
Марков перебрался в стан воронежского клуба в январе этого года. В сезоне-2022/2023 на счету нападающего 11 матчей за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,5 млн.
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