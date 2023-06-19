Канте будет получать в «Аль-Иттихаде» € 25 млн в год

Действующий чемпион Саудовской Аравии предложил щедрый контракт игроку «Челси» Н’Голо Канте. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, 32-летний полузащитник уже дал согласие на переход в «Аль-Иттихад», контракт с которым будет действовать до 2027 года. По условиям договора французский опорный полузащитник будет получать зарплату в размере около € 25 млн в год. Окончательное оформление трансфера не должно занять много времени: в понедельник, 19 июня, Канте успешно прошёл медицинский осмотр в Дубае.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В конце месяца — 30 июня — контракт хавбека с лондонским клубом истекает.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Канте сыграл в семи матчах и отдал одну голевую передачу. Всего на счету Канте 340 сыгранных матчей в рамках национальных лиг за карьеру, 19 голов и 23 ассиста.