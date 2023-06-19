Непомнящий: Промесу грозит огромный срок. Пожизненная ссылка в Россию теперь неизбежна

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о решении суда приговорить вингера «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы.

«Судимость Промеса — это проблемы «Спартака», им нужно принимать решение. Данной истории уже несколько лет. Наверное, они будут терпеть и дальше. Я считаю, что это житейское дело! Да, случился конфликт, и его теперь преследуют. Голландский суд имеет на это право, а российский — нет. Наша страна может и не выдать Квинси. Помимо этого, у него ещё проблемы с наркотиками. Как мне кажется, что пожизненная ссылка в Россию Промесу теперь неизбежна. Ему грозит огромный срок. Единственный для него вариант — остаться здесь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.