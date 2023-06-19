«Аль-Наср» ведёт переговоры о подписании Сауля

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, ведёт переговоры с «Атлетико» о подписании полузащитника Сауля Ньигеса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, представители «Аль-Насра» делают всё возможное, чтобы договориться с «матрасниками» о полноценном трансфере в ближайшее время.
Сауль забивает в ворота «Эспаньола» в матче 36-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Сауля Ньигеса 39 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Валенсии» в хавбеке «Атлетико».
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