Стали известны причины, по которым Марсело Гальярдо отказал «Марселю»

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо в минувшие выходные отклонил предложение возглавить марсельский «Олимпик». Изначально тренер заинтересовался таким вариантом продолжить карьеру, поскольку он имел хороший опыт выступлений во Франции, когда был игроком «Монако» и «ПСЖ». Однако, тщательно проанализировав предложение, которое ему прислал президент провансальцев Пабло Лонгория, Гальярдо ответил отказом и прекратил переговоры. О причинах такого решения сообщает аргентинское издание Clarin.
Гальярдо полностью устроили финансовая составляющая контракта и продолжительность его действия, сомнения вызвало то, что он не был уверен в уровне команды, которую собирался возглавить. Он запросил серьёзное подкрепление для борьбы за победу в Лиге 1 и прогресса в Лиге чемпионов, но «Марсель» не дал однозначного ответа, в каком направлении будет двигаться клуб, если тренер скажет «да».
Кроме того, как удалось выяснить аргентинским журналистам, Гальярдо по-прежнему присутствует в шорт-листе «Пари Сен-Жермен». Он не получал предложений из Парижа после ухода Кристофа Галтье и отказа Юлиана Нагельсмана, но всё ещё надеется попробовать свои силы в этом проекте.
- 19 июня 2023
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