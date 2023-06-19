Президент «Наполи»: у нас есть договорённость с Осимхеном о продлении ещё на два года

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом нападающего «партенопейцев» Виктора Осимхена.

«У нас есть принципиальная договорённость с Осимхеном о продлении контракта ещё на два года. В случае если от кого-либо из клубов поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы всё обдумаем и примем лучшее решение для клуба», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с «партенопейцами» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны «Баварии».