Илья Кухарчук покинул «Торпедо»
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Полузащитник Илья Кухарчук покинул московское «Торпедо». Об этом клуб сообщил у себя в социальных сетях.
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Куха, спасибо тебе за всё! Желаем удачи в карьере!» — так выглядит текст прощального поста с игроком.
Российский хавбек отыграл 17 матчей в рамках розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Полузащитник забил три гола и отдал одну голевую передачу. По итогам сезона «Торпедо» заняло последнее место в лиге с 13 набранными очками. На счеты команды три победы, 23 поражений и четыре ничьих.
До перехода в «Торпедо» Кухарчук выступал за «Химки» в течение трёх сезонов. Всего на счету 32-летнего футболиста 309 сыгранный матчей в лигах за карьеру, 52 гола и 11 голевых передач.
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