Хендерсон и Холанд уговаривали Беллингема перейти в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пытались убедить английского хавбека Джуда Беллингема перейти в свои клубы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее игрок был официально представлен в качестве футболиста мадридского «Реала».

Отмечается, что Беллингем принял решение о переходе в «Реал» ещё в апреле. 19-летний полузащитник подписал с мадридским клубом контракт сроком на шесть лет, сумма трансфера составила € 103 млн + € 31 млн дополнительных выплат.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Беллингем сыграл в 31 матче, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в чемпионате, набрав 71 очко в 34 матчах. «Бавария» опередила клуб по дополнительным показателям и выиграла первенство Германии.