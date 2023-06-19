Андрей Коновалов: из-за судебных разбирательств Промесу будет сложно поддерживать форму

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов высказался о решении суда приговорить вингера «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы.
«Вся эта ситуация с Промесом отвлечёт его от выступлений за «Спартак» и мотивации не добавит. Нидерландцу будет сложно сейчас поддерживать игровое состояние.
Сложно сказать, отработает ли Промес свой контракт до конца. Столько всяких нюансов. Посмотрим, как это решение оценит руководство клуба и как сам игрок воспримет вердикт суда. От этого тоже будет зависеть дальнейшее развитие событий.
В любом случае клуб не замешан в этом преступлении. Скорее всего, это личное дело футболиста. Просто «Спартак» с этим столкнулся, и важно принять правильные решения. Думаю, что клуб будет как-то помогать Промесу выйти из этой ситуации», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.
- 19 июня 2023
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