Божин: комментатор все 90 минут откровенно болел за хозяев, принижая «Факел»
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Защитник «Факела» и экс-игрок «Крыльев Советов» Сергей Божин выразил своё отношение к футбольным экспертам.
«После игры в Оренбурге мне человек десять позвонили. Возмущались, что комментатор все 90 минут откровенно болел за хозяев, принижая «Факел». Меня это очень удивило. Я даже ради интереса зашёл в комментарии — болельщики тоже писали по этому поводу. Не знаю, может, у него так случайно получилось. А экспертов я редко смотрю. Бывает, после матча не выключишь канал и случайно попадёшь на них. Сидят, рассказывают, как играть в футбол надо. Вадим Валентинович говорит: «Не надо это слушать. У вас есть тренер — его и слушайте». Я так и делаю», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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- 19 июня 2023
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