Сборная Армении вырвала победу в матче с Латвией на последних минутах

Сегодня, 19 июня, состоялся матч 4-го тура группы D квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Армении и сборная Латвии. Команды играли на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте матча полузащитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян открыл счёт в матче с передачи Артака Дашяна. В середине второго тайма Робертс Савалниекс восстановил равновесие на табло, но в компенсированное время Армения вырвала три очка благодаря пенальти, реализованному Тиграном Барсегяном. Полный матч за сборную отыграли футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян.

После четырёх туров Армения поднялась на второе место в квалификационной группе, набрав шесть очков в трёх матчах. Команда Латвии замыкает таблицу группы, не набрав ни одного очка в трёх стартовых играх квалификации. Лидирует в группе D Турция, в активе которой шесть очков после трёх туров.