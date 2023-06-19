UOL: Малком впервые выйдет в стартовом составе сборной Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком впервые выйдет в стартовом составе сборной Бразилии, которая встретится с Сенегалом в товарищеском матче 20 июня на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, сообщает UOL.

Он займёт место, оставленное Родриго, который не присутствовал на сегодняшней тренировке команды. Бразильская ассоциация футбола не сообщила официальную причину отсутствия игрока, но недавно стало известно, что нападающий испытывал дискомфорт в правом колене.

Напомним, Малком долгое время не выступал за национальную клманду после конфликта, вызванного преждевременным отъездом игрока из Бразилии в расположение «Зенита». Нападающий хотел попасть на матч петербургской команды с «Челси» в Лиге чемпионов.