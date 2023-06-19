Андрей Коновалов: Промес заслужил уважение болельщиков, но не гражданство РФ

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов высказался о возможном прошении гражданства РФ футболистом красно-белых Квинси Промесом.
«Будет ли Промес просить у клуба содействия в получении российского гражданства? Если бы не было этой ситуации, то можно было бы просить, а в данных условиях его вряд ли дадут. Он, возможно, будет иметь срок. Получается, что мотивация получения гражданства заключается в том, чтобы избежать наказания. Вряд ли будет нормально воспринято в нашем обществе, что дадут гражданство человеку, который скрывается от уголовной ответственности.
Так или иначе, своей игрой он заслужил уважение болельщиков. Но по поводу гражданства — спорный вопрос», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.
- 19 июня 2023
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