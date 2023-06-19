Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Коновалов: Промес заслужил уважение болельщиков, но не гражданство РФ

Андрей Коновалов: Промес заслужил уважение болельщиков, но не гражданство РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов высказался о возможном прошении гражданства РФ футболистом красно-белых Квинси Промесом.

«Будет ли Промес просить у клуба содействия в получении российского гражданства? Если бы не было этой ситуации, то можно было бы просить, а в данных условиях его вряд ли дадут. Он, возможно, будет иметь срок. Получается, что мотивация получения гражданства заключается в том, чтобы избежать наказания. Вряд ли будет нормально воспринято в нашем обществе, что дадут гражданство человеку, который скрывается от уголовной ответственности.

Так или иначе, своей игрой он заслужил уважение болельщиков. Но по поводу гражданства — спорный вопрос», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.

Материалы по теме
Андрей Коновалов: из-за судебных разбирательств Промесу будет сложно поддерживать форму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023