«ПСЖ» сделает предложение о покупке Рамуша

«ПСЖ» готов предложить «Бенфике» около € 55 млн за нападающего Гонсалу Рамуша, сообщает журналист Педру Алмейда в своём «твиттере».

По информации источника, у «ПСЖ» состоялись первые переговоры с агентом 21-летнего форварда, которые прошли положительно. Игрок заинтересован в переходе в парижский клуб.

В сезоне-2022/2023 на счету Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе к ряду игроков (в том числе и к Рамушу) со стороны мюнхенской «Баварии».