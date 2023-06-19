Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году

Соглашение между Федерацией футбола Бразилии (CBF) и итальянским специалистом Карло Анчелотти о сотрудничестве заключено в феврале 2023 года. Осталось уточнить конкретную дату, когда нынешний главный тренер мадридского «Реала» начнёт работу в Бразилии, сообщает O Globo.
По информации издания, было решено, что Анчелотти приступит к обязанностям в сборной Бразилии в середине следующего года. Эднальдо Родригес, президент CBF, и Анчелотти на протяжении нескольких месяцев встречались лично и провели как минимум шесть встреч. Кроме того, детали соглашения они регулярно обсуждали по телефону.
О заключении договора между сторонами планировали объявить в конце текущего года или в начале 2024-го. Теперь в CBF разрабатывают стратегию преемственности. К Олимпиаде команду готовит нынешний тренер «селесао» Рамон Менезес, которому предстоит передать ключи от раздевалки Анчелотти.
- 19 июня 2023
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