Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году

Соглашение между Федерацией футбола Бразилии (CBF) и итальянским специалистом Карло Анчелотти о сотрудничестве заключено в феврале 2023 года. Осталось уточнить конкретную дату, когда нынешний главный тренер мадридского «Реала» начнёт работу в Бразилии, сообщает O Globo.

По информации издания, было решено, что Анчелотти приступит к обязанностям в сборной Бразилии в середине следующего года. Эднальдо Родригес, президент CBF, и Анчелотти на протяжении нескольких месяцев встречались лично и провели как минимум шесть встреч. Кроме того, детали соглашения они регулярно обсуждали по телефону.

О заключении договора между сторонами планировали объявить в конце текущего года или в начале 2024-го. Теперь в CBF разрабатывают стратегию преемственности. К Олимпиаде команду готовит нынешний тренер «селесао» Рамон Менезес, которому предстоит передать ключи от раздевалки Анчелотти.