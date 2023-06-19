Камоцци: приговор Промесу очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о решении суда приговорить вингера «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы.
«Это очень серьёзная проблема, которую нужно решать с осторожностью и юридическим профессионализмом. Хочется добавить, что это очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака».
Нужно ли Промеса депортировать в Нидерланды? Это политические решения, они меня не касаются», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.
Напомним, в понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года. Вердикт был бы смягчён на шесть месяцев в случае личного присутствия Промеса на судебном заседании.
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