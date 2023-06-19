Гарри Кейн отличился в 21 из 22 последних матчей квалификации Евро и ЧМ

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил минимум один гол в 21 из последних 22 отборочных матчей крупных международных турниров (Евро и чемпионат мира). В общей сложности форвард «Тоттенхэма» забил 30 голов за этот период, сообщает Opta Sports.
Кроме того, Кейн забивает в 12-м матче квалификации чемпионата Европы подряд.
Гарри Кейн открыл счёт в матче 4-го тура группы С квалификации Евро-2024 с командой Северной Македонии, который проходит сейчас на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На 29-й минуте игры он замкнул передачу Люка Шоу. На 38-й минуте матча удвоил преимущество хозяев поля Букайо Сака, которому ассистировал Кайл Уолкер. Разгромным счёт перед перерывом сделал Маркус Рашфорд — 3:0 по итогам первого тайма.
Сборная Англии возглавляет группу С, набрав девять очков в трёх стартовых турах. В активе Северной Македонии три очка после двух матчей.
- 19 июня 2023
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