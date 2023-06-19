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Саудовские клубы нацелены на подписание защитника «Атлетико»

Саудовские клубы нацелены на подписание защитника «Атлетико»
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Сразу несколько саудовских клубов желают подписать контракт с защитником мадридского «Атлетико» Мэттом Доэрти, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, на 31-летнего игрока обороны претендует ряд команд из Саудовской Аравии. Их привлекает возможность бесплатного подписания футболиста после истечения срока контракта с мадридцами. Некоторые из клубов уже начали переговоры с представителями игрока.

Доэрти перешёл в «Атлетико» из «Тоттенхэма» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету 31-летнего защитника два матча за «матрасников» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе саудовского «Аль-Насра» к хавбеку «Атлетико» Саулю Ньигесу.

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