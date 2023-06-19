«Факел» продлил контракт с Божиным

Воронежский «Факел» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Божиным в своих социальных сетях.
«Коротко о важном. Наш клуб продлил контракт с Сергеем Божиным», — так выглядит пост с официальным объявлением клуба.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Божин сыграл в 21 матче, забил два гола и не отдал голевых передач. По итогам сезона «Факел» занял 14-е место, набрав 30 очков в 30 матчах: на счету клуба шесть побед, 12 поражений и 12 ничьих.
Божин начал свою профессиональную карьеру в молодёжном составе «Крыльев Советов», пробыл в самарской команде до сезона-2017/2018, следующие три сезона отыграл за «Сызрань-2003», «Факел» и «Торпедо», в сезоне-2020/2021 вернулся в состав «Крыльев», провёл там два года и летом перед минувшим сезоном перешёл в «Факел».
- 19 июня 2023
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