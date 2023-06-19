Кристанте — о Моуринью: «Роме» не хватало тренера с подобным менталитетом
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Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте высказался о важной роли главного тренера римлян Жозе Моуринью для команды.
«Его вклад в командные успехи велик. Он пришёл в клуб с колоссальным опытом и добавил «Роме» качеств, которых ей не хватало. Его менталитет феноменален. Именно этот фактор можно назвать ключевой составляющей нашего выхода в финал Лиги Европы», – сказал Кристанте в интервью пресс-службе римского клуба.
Моуринью возглавляет «Рому» на протяжении двух сезонов. Под его руководством римская команда выиграла Лигу конференций – 2021/2022, а также вышла в финал Лиги Европы в минувшем сезоне. Контракт 60-летнего специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось о продолжении сотрудничества «Ромы» и Кристанте.
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