Гладилин: «Спартаку» нужно защитить Промеса и взять дело под контроль

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, которого в Нидерландах приговорили к полутора годам тюрьмы из-за нападения на двоюродного брата.
«Я даже разбираться в этом не хочу. В «Спартаке» есть юристы, и они должны взять дело под контроль. Уверен, он будет и дальше играть в чемпионате России. Не думаю, что Промес будет переживать. Он нормальный парень. «Спартаку» нужно браться за его защиту, подключать юристов и заниматься этим вопросом, потому что там дело тёмное. А так пусть он у нас играет. Всё равно нашим клубам не светят международные матчи. Пусть живёт у нас.
Надо ли давать Промесу российское гражданство? Конечно. Пусть играет у нас. А когда закончит карьеру – я его возьму в команду легенд», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в понедельник, 19 июня, суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата летом 2020 года. Вердикт был бы смягчён на шесть месяцев в случае личного присутствия Промеса на судебном заседании.
- 19 июня 2023
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