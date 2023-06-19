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«Если не со мной, то ни с кем другим». Бывшая девушка Антони раскрыла его угрозы

«Если не со мной, то ни с кем другим». Бывшая девушка Антони раскрыла его угрозы
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Габриэла Каваллин, бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Антони, подробно рассказала об угрозах и насилии со стороны футболиста.

«Он говорил: «Если ты не будешь со мной, то ты не будешь ни с кем другим. Мы умрём вместе – я, ты и наш сын», – приводит слова девушки TV Record. В момент ссоры она была на 17-й неделе беременности, позднее у неё случился выкидыш.

Девушка сообщила о своём намерении обратиться в суд с заявлением против футболиста. «Я поеду в Англию с адвокатом, с моим заявлением. Если необходимо, я обращусь к свидетелям, обращусь в клуб, чтобы найти сотрудника, который вызвал врачей, потребую записи с камер слежения. Я сделаю всё, что потребуется. Я поеду в Англию, чтобы сообщить о нападении, об отказе в помощи, о незаконном лишении свободы, психологическом насилии, обо всём, что он сделал со мной», – сказала Габриэла.

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